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Марко Матерацци: "Моуринью и Липпи - лучшие тренеры мира"

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Бывший защитник "Интера" и сборной Италии Марко Матерацци выразил мнение, что лучшими тренерами на сегодняшний день являются ныне безработный Марчелло Липпи и наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

- Как можно говорить о лучшем тренере мира, когда есть четверо примерно одного уровня? - цитирует Football Italia Матерацци. - Жозе Моуринью, Хосеп Гвардьола, Карло Анчелотти, Марчелло Липпи. И в шаге от них Антонио Конте и Юрген Клопп. На мой взгляд, лучшими являются Моуринью и Липпи, не только за счет их результатов, но и потому, что я работал с ними. 

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