09:20 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Марк Гонсалес стал игроком "Коло-Коло"

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Полузащитник Марк Гонсалес продолжит карьеру в "Коло-Коло", утверждает biobiochile.cl. 32-летний ветеран подпишет контракт с чилийским грандом на один год. Последним клубом бывшего игрока ЦСКА был бразильский "Ресифе", в составе которого он, правда, из-за травм выходил на поле лишь в восьми матчах, забив один гол.

Местные СМИ уже припомнили Гонсалесу его слова, сказанные футболистом в 2012 году. Тогда он заявил, что никогда не будет играть за "Коло-Коло" и если и вернется на родину, то лишь в "Универсидад Католику", воспитанником которой является.

Отметим также, что новость о трансфере Гонсалеса вызвала волну шуток в соцсетях. Все они так или иначе связаны с повышенной травматичностью полузащитника, из-за чего он, в частности, не смог закрепиться в ЦСКА.

Гонсалес выступал за армейцев с 2009 по 2014 год. С красно-синими он дважды стал чемпионом России, а также обладателем двух Кубков страны. За команду чилиец провел 69 матчей, забив 10 голов.

 

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