Marca восхищается голом Аршавина "Актобе"

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало гол полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина в ворота "Актобе" в матче чемпионата Казахстана.

Как сообщает издание, "35-летний футболист благодаря выдающемуся голу снова заставил говорить о себе в мире".

A ARSHAVIN no se le ha olvidado marcar golazos ▶ https://t.co/Ofq1AvzxPD pic.twitter.com/duxQTMzX3u – MARCA TV (@MARCATV) 27 сентября 2016 г.

Андрей Аршавин: "Тренер из меня не получится. Я псих"