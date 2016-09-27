Marca восхищается голом Аршавина "Актобе"

Авторитетное испанское издание Marca опубликовало гол полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина в ворота "Актобе" в матче чемпионата Казахстана.
Как сообщает издание, "35-летний футболист благодаря выдающемуся голу снова заставил говорить о себе в мире".
A ARSHAVIN no se le ha olvidado marcar golazos ▶ https://t.co/Ofq1AvzxPD pic.twitter.com/duxQTMzX3u– MARCA TV (@MARCATV) 27 сентября 2016 г.
PitersS
Играть Аршавин, как умел, так и умеет-просто, в нашем футболе на первом месте борьба, а он, ведь, не борец..
17:57
shpasic
молодцы, быстро добавили, не прошло и трёх дней)
17:56
shpasic
ну, MARCA-то держит марку - настоящие футбольные эксперты. в СЭ-то вообще "забыли" добавить этот гол Аршавина в зачёт "клуба-100". пойду, проверю, не добавили ли вместо этого "случайно" гол Сычёву.
17:34