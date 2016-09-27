17:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Marca восхищается голом Аршавина "Актобе"

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Авторитетное испанское издание Marca опубликовало гол полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина в ворота "Актобе" в матче чемпионата Казахстана.

Как сообщает издание, "35-летний футболист благодаря выдающемуся голу снова заставил говорить о себе в мире".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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PitersS

Играть Аршавин, как умел, так и умеет-просто, в нашем футболе на первом месте борьба, а он, ведь, не борец..

17:57

shpasic

молодцы, быстро добавили, не прошло и трёх дней)

17:56

shpasic

ну, MARCA-то держит марку - настоящие футбольные эксперты. в СЭ-то вообще "забыли" добавить этот гол Аршавина в зачёт "клуба-100". пойду, проверю, не добавили ли вместо этого "случайно" гол Сычёву.

17:34

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