Марадону с трудом удержали от драки с фанатом. Видео

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона, возглавляющий мексиканский "Дорадос де Синалоа", попытался ударить одного из фанатов после матча с "Атлетико Сан-Луис".
Команда Марадоны проиграла и не смогла выйти в сильнейший дивизион чемпионата Мексики. После матча фанаты "Атлетико" начали оскорблять Марадону. Аргентинец бросился к болельщикам с кулаками, но его остановили сопровождающие люди.
Maradona explotó por los cánticos contra él pic.twitter.com/QTk6MIOIzR– AS (@diarioas) 3 декабря 2018 г.
Загрузка...