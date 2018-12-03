12:15 | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадону с трудом удержали от драки с фанатом. Видео

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Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона, возглавляющий мексиканский "Дорадос де Синалоа", попытался ударить одного из фанатов после матча с "Атлетико Сан-Луис".

Команда Марадоны проиграла и не смогла выйти в сильнейший дивизион чемпионата Мексики. После матча фанаты "Атлетико" начали оскорблять Марадону. Аргентинец бросился к болельщикам с кулаками, но его остановили сопровождающие люди.

 

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