19:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Марадону не выпустили из Аргентины, потому что его паспорт оказался краденым

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не смог вылететь на отдых в Дубай из-за проблем с документами. Как сообщает Clarin, Марадоне не разрешили вылет из аэропорта Буэнос-Айреса, откуда он со своей подругой Росио Оливой собирался отправиться в ОАЭ. Инцидент случился на паспортном контроле. Сотрудники аэропорта заявили, что паспорт Марадоны числится в базе данных как украденный. Возмущение звезды не помогло ему попасть на борт самолета. Позднее он заявил, что это была месть властей за критику в их адрес с его стороны.

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