Марадона сыграл в футбол с президентом Венесуэлы

Легендарный аргентинец Диего Марадона в очередной раз выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Марадона сыграл в футбол с Мадуро и поддержал политического лидера, чья страна находится в политическом и экономическом кризисе и подвергается давлению со стороны мирового сообщества.

– Мы все – солдаты Николаса, – цитирует AFP Марадону. – Я приехал к нему со своей семьей, чтобы выразить поддержку. Призываю Мадуро никогда не сдаваться. Он подвергается нападкам за то, что сопротивляется гнету.