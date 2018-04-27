Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком

Бывший футболист сборной Аргентины, ныне тренер "Аль Фуджайры" из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона воплотил в жизнь мечту безногого мальчика Али Амира из Казахстана и сыграл с ним в футбол.

Юный болельщик написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку. Безногий мальчик использовал руки, чтобы забивать голы. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.