00:07 | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадона сыграл в футбол с безногим мальчиком


Бывший футболист сборной Аргентины, ныне тренер "Аль Фуджайры" из второго дивизиона чемпиона ОАЭ Диего Марадона воплотил в жизнь мечту безногого мальчика Али Амира из Казахстана и сыграл с ним в футбол.

Юный болельщик написал в соцсетях, что мечтает встретиться с Марадоной, и аргентинец пригласил его на тренировку. Безногий мальчик использовал руки, чтобы забивать голы. После тренировки Марадона подарил Амиру презенты и расписался на футболке. В свою очередь Амир подарил легенде мирового футбола национальный казахстанский костюм и шляпу.

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