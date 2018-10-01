Марадона советует Месси не возвращаться в сборную Аргентины

Легендарный аргентинец Диего Марадона посоветовал Лионелю Месси не возвращаться в сборную Аргентины. Форвард взял паузу после чемпионата мира и попросил его не вызывать в сборную до 2019 года.

– Я бы советовал Месси вовсе не возвращаться в сборную, – цитирует AFP Марадону. – В сборной во всем его винят. Даже если проигрывает юношеская сборная. Настало время смириться и посмотреть, может ли еще кто-то нести на себе ответственность за всех. Меня больше не вдохновляет сборная Аргентины. И это всех касается. Мы потеряли страсть.