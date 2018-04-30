20:59 | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадона решил остаться тренером "Аль-Фуджайры"

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Главный тренер "Аль-Фуджайры" Диего Марадона передумал покидать свой пост команды и подписал новый контракт сроком на один год, сообщается в официальном Твиттере клуба.

Ранее Марадона планировал уйти из клуба после того, как "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом(1:1) и потеряла шансы на попадание в высший дивизион ОАЭ.

Напомним, аргентинец возглавил клуб в мае 2017 года. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Lars Berger

Похоже, с "Югрой" не договорился.

21:39

Lennon

Кокс-то нюхать надо ведь......

21:25

suomi257

кушать надо ведь....тем более стареет уже «божья рука»

21:13

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