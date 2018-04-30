Марадона решил остаться тренером "Аль-Фуджайры"

Главный тренер "Аль-Фуджайры" Диего Марадона передумал покидать свой пост команды и подписал новый контракт сроком на один год, сообщается в официальном Твиттере клуба.

Ранее Марадона планировал уйти из клуба после того, как "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом" (1:1) и потеряла шансы на попадание в высший дивизион ОАЭ.

بتوجيهات من رئيس نادي الفجيرة يعود دييغو مارادونا لقيادة الذئاب في الملحق وتجديد عقده لعام آخر#fujfc pic.twitter.com/z4L28BCgpd – FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) 30 апреля 2018 г.

Напомним, аргентинец возглавил клуб в мае 2017 года.