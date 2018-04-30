Марадона решил остаться тренером "Аль-Фуджайры"

Главный тренер "Аль-Фуджайры" Диего Марадона передумал покидать свой пост команды и подписал новый контракт сроком на один год, сообщается в официальном Твиттере клуба.
Ранее Марадона планировал уйти из клуба после того, как "Аль-Фуджайра" сыграла вничью с "Хаур-Факканом" (1:1) и потеряла шансы на попадание в высший дивизион ОАЭ.
بتوجيهات من رئيس نادي الفجيرة يعود دييغو مارادونا لقيادة الذئاب في الملحق وتجديد عقده لعام آخر#fujfc pic.twitter.com/z4L28BCgpd– FUJAIRAH FC (@Fuj_FC) 30 апреля 2018 г.
Напомним, аргентинец возглавил клуб в мае 2017 года.
Lars Berger
Похоже, с "Югрой" не договорился.
21:39
Lennon
Кокс-то нюхать надо ведь......
21:25
suomi257
кушать надо ведь....тем более стареет уже «божья рука»
21:13