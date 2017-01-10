07:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Марадона разочарован Месси

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Легендарный аргентинский футболист Марадона подчеркнул, что разочарован своим соотечественником – нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Напомним, что футболисты каталонского клуба не приехали в Цюрих на вручение награды лучшему футболисту 2016 года, которым был признан нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

– Я разочарован Месси, – приводит TVE слова Марадоны. Когда сидишь дома возле телевизора, ты ни с кем не борешься. Не знаю, почему игроки "Барселоны" не присутствовали на вручении этого приза. Если бы Месси приехал в Цюрих, он мог бы бороться лучше, чем в "Барселоне".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Но доволен Ерёменко.

08:10

йа оршавен

потому что при выигранной лиге чемпионов, чемпионате Европы и уже имеющихся золотых мячах - никто не смотрит ни на качество игры, ни на статистику, ни на красоту. всем очевидно,что в этом году Роналду отдадут все. какой смысл участвовать в этом недошоу. больше всего жаль гризманна.

07:40

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