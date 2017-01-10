Марадона разочарован Месси

Легендарный аргентинский футболист Марадона подчеркнул, что разочарован своим соотечественником – нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Напомним, что футболисты каталонского клуба не приехали в Цюрих на вручение награды лучшему футболисту 2016 года, которым был признан нападающий "Реала" Криштиану Роналду.

– Я разочарован Месси, – приводит TVE слова Марадоны. Когда сидишь дома возле телевизора, ты ни с кем не борешься. Не знаю, почему игроки "Барселоны" не присутствовали на вручении этого приза. Если бы Месси приехал в Цюрих, он мог бы бороться лучше, чем в "Барселоне".