Марадона признал своего внебрачного сына, которого не видел 13 лет

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона встретился с 29-летним сыном своей бывшей подруги Кристины Синагры и признал себя его отцом, информирует The Telegraph. Сообщается, что Диего-младший родился в сентябре 1986 года. На тот момент Марадона выступал за "Наполи".

Также сообщается, что последний раз Марадона и его сын мельком виделись в 2003 году. Новая втстреча футболиста с сыном произошла во время обеда, организованного подругой Марадоны Росио Оливой. На обеде также присутствовала дочь Марадоны Яна, которую он признал два года назад.

Помимо Диего-младшего и Яны у Марадоны дочери Дальма и Джаннин, а также трехлетний сын Диего Фернандо.