Марадона признал своего внебрачного сына, которого не видел 13 лет

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона встретился с 29-летним сыном своей бывшей подруги Кристины Синагры и признал себя его отцом, информирует The Telegraph. Сообщается, что Диего-младший родился в сентябре 1986 года. На тот момент Марадона выступал за "Наполи".
Также сообщается, что последний раз Марадона и его сын мельком виделись в 2003 году. Новая втстреча футболиста с сыном произошла во время обеда, организованного подругой Марадоны Росио Оливой. На обеде также присутствовала дочь Марадоны Яна, которую он признал два года назад.
Помимо Диего-младшего и Яны у Марадоны дочери Дальма и Джаннин, а также трехлетний сын Диего Фернандо.
Slim Taller
Он,когда очнётся от наркотического дурмана,начинает своих детей по миру признавать.Пора ему опять на Кубу к другу Кастро ехать лечиться,а то никакого состояния на его плоды не хватит.
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Храбрец*
"Сеятель" блин...
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