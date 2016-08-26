23:57 26 августа | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Марадона признал своего внебрачного сына, которого не видел 13 лет

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона встретился с 29-летним сыном своей бывшей подруги Кристины Синагры и признал себя его отцом, информирует The Telegraph. Сообщается, что Диего-младший родился в сентябре 1986 года. На тот момент Марадона выступал за "Наполи".

Также сообщается, что последний раз Марадона и его сын мельком виделись в 2003 году. Новая втстреча футболиста с сыном произошла во время обеда, организованного подругой Марадоны Росио Оливой. На обеде также присутствовала дочь Марадоны Яна, которую он признал два года назад.

Помимо Диего-младшего и Яны у Марадоны дочери Дальма и Джаннин, а также трехлетний сын Диего Фернандо.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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