Марадона приехал в Белоруссию, где его встретили хлебом и солью

Бывший футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона прибыл в Брест, сообщает ТАСС. В мае он был назначен председателем правления местного "Динамо".

Марадону встречали в аэропорту девушки в национальных костюмах, которые преподнесли аргентинцу хлеб и соль. В понедельник в Бресте запланирована пресс-конференция Марадоны. Вечером аргентинец будет присутствовать на матче между "Динамо" и "Шахтером" (Солигорск).

Контракт 57-летнего Марадоны с командой рассчитан на три года. Сообщалось, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию.