Марадона попросил арестовать свою дочь

Адвокат Матиас Морла, представляющий интересы Диего Марадоны в деле против бывшей жены Клаудии Вильяфаньи, заявил о требовании арестовать их дочь Джаннину. Судебный процесс начался в 2015 году, когда бывший главный тренер сборной Аргентины обвинил свою супругу в краже 80 миллионов песо (3,8 миллиона евро).

- У нас есть доказательства, что Джаннина летала в Уругвай и совершала там различные банковские операции, - цитирует Clarin Морлу. - Но у нее нет ни счета, ни активов. Мы считаем, что в данном случае необходим превентивный арест.