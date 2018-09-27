Марадона пообещал "завалить ФИФА кучей жалоб на судейство" в Кубке Мексики

Главный тренер "Дорадоса" Диего Марадона выразил недовольство судейством в матче Кубка Мексики с "Керетаро" (1:2). По его мнению, рефери принимал решения только в пользу соперника.

– Все будет доведено до ФИФА. Я обещаю, что туда отправится куча жалоб на судейство, – цитирует AFP Марадону. – Нельзя за такие вещи давать стандарты. Мы понимали, что соперник захочет этим воспользоваться, поэтому не фолили у своих ворот.

Давление? Давление ощущает отец семейства, которому нужно идти в четыре часа ночи зарабатывать сто песо в дом. К счастью, у меня такой проблемы нет.