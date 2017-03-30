Марадона подаст в суд на создателей футбольного симулятора

Легендарный футболист Диего Марадона сообщил, что подает в суд на компанию Konami. В игре PES 17 японская компания использовала изображение аргентинца без имеющихся на это прав.

"Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники", – написал на своей странице в "Фейсбуке" Марадона.