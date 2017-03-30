23:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Марадона подаст в суд на создателей футбольного симулятора

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Легендарный футболист Диего Марадона сообщил, что подает в суд на компанию Konami. В игре PES 17 японская компания использовала изображение аргентинца без имеющихся на это прав.

"Вчера узнал, что японская компания Konami использует мое изображение в своей игре PES 17. К сожалению, мой адвокат начинает работу над судебным иском. Надеюсь, это не очередные мошенники", – написал на своей странице в "Фейсбуке" Марадона.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Учитесь! Вот так в современном мире зарабатывают бабки. Поэтому засуживайте всех к чертям, особенно чинуш, но смотрите чтоб вас не убили!)

23:34

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