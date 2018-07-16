Марадона допускает, что останется жить в Белоруссии

Председатель правления брестского клуба "Динамо" аргентинец Диего Марадона допускает, что после истечения контракта останется жить в Белоруссии. В мае Марадона заключил с клубом трехлетний контракт. Сегодня он впервые прибыл в Белоруссию.

- Я увидел, что это серьезный проект. Если я закончу свою карьеру в Бресте, то я, наверное, останусь здесь жить, - цитирует "Р-Спорт" Марадону. - Каждый живет там, где есть работа". "Я без всяких проблем могу жить в Белоруссии.

Он добавил, что в детстве ходил босиком по снегу, так что его не смущает суровая белорусская зима.