Марадона дал интервью всех времен. Он так и не смог ответить на вопрос

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, посетивший матч чемпионата Мексики, на вопрос об уровне местной лиги стал долго и протяжно "мычать". На вопрос легенда мирового футбола так и не ответил.

Вопрос от корреспондента звучал так: "Диего, пока вы находились в Мексике, полагаю, что вы более регулярно смотрели матчи чемпионата Мексики. Думаю, что вы уже больше знаете о лиге. Что вы думаете о ее уровне?"

- ммммм-ляя-мммм-ляяяяяяяя, - примерно так ответил Марадона.

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv – ESPN UK (@ESPNUK) 26 ноября 2018 г.



