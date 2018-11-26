12:58 | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадона дал интервью всех времен. Он так и не смог ответить на вопрос

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Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона, посетивший матч чемпионата Мексики, на вопрос об уровне местной лиги стал долго и протяжно "мычать". На вопрос легенда мирового футбола так и не ответил.

Вопрос от корреспондента звучал так: "Диего, пока вы находились в Мексике, полагаю, что вы более регулярно смотрели матчи чемпионата Мексики. Думаю, что вы уже больше знаете о лиге. Что вы думаете о ее уровне?"

- ммммм-ляя-мммм-ляяяяяяяя, - примерно так ответил Марадона.


 

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