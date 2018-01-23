"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб по доходам второй год подряд

"Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал лучшим клубом мира по походам согласно рейтингу компании Deloitte. В сезоне-2016/17 клуб заработал 676,3 миллиона евро.
Второе место занял "Реал" – 674,6 миллиона, третье – "Барселона", которая заработала 648,3 миллиона.
В топ-20 рейтинга вошли 10 английских команд. Полностью список выглядит следующим образом:
1. "Манчестер Юнайтед" – 676,3 миллиона евро
2. "Реал" – 674,6
3. "Барселона" – 648,3
4. "Бавария" – 587,8
5. "Манчестер Сити" – 527,7
6. "Арсенал" – 487,6
7. "ПСЖ" – 486,2
8. "Челси" - 428
9. "Ливерпуль" – 424,2
10. "Ювентус" – 405,7
11. "Тоттенхэм" – 355,6
12. "Боруссия" Д – 332,6
13. "Атлетико" – 272,5
14. "Лестер" – 271,1
15. "Интер" – 262,1
16. "Шальке" – 230,2
17. "Вест Хэм" – 213,3
18. "Саутгемптон" – 212,1
19. "Наполи" – 200,7
20. "Эвертон" – 199,2
Отмечается, что по сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро.