"Манчестер Юнайтед" - лучший клуб по доходам второй год подряд

"Манчестер Юнайтед" второй год подряд стал лучшим клубом мира по походам согласно рейтингу компании Deloitte. В сезоне-2016/17 клуб заработал 676,3 миллиона евро.

Второе место занял "Реал" – 674,6 миллиона, третье – "Барселона", которая заработала 648,3 миллиона.

В топ-20 рейтинга вошли 10 английских команд. Полностью список выглядит следующим образом:

1. "Манчестер Юнайтед" – 676,3 миллиона евро

2. "Реал" – 674,6

3. "Барселона" – 648,3

4. "Бавария" – 587,8

5. "Манчестер Сити" – 527,7

6. "Арсенал" – 487,6

7. "ПСЖ" – 486,2

8. "Челси" - 428

9. "Ливерпуль" – 424,2

10. "Ювентус" – 405,7

11. "Тоттенхэм" – 355,6

12. "Боруссия" Д – 332,6

13. "Атлетико" – 272,5

14. "Лестер" – 271,1

15. "Интер" – 262,1

16. "Шальке" – 230,2

17. "Вест Хэм" – 213,3

18. "Саутгемптон" – 212,1

19. "Наполи" – 200,7

20. "Эвертон" – 199,2

Отмечается, что по сравнению с сезоном-2015/16 суммарный доход топ-20 клубов вырос на 7,9 миллиарда евро.