Малуда вел переговоры с "Шапекоэнсе"

Бывший полузащитник сборной Франции Флоран Малуда хотел перейти в "Шапекоэнсе". Как сообщает L’Equipe, 37-летний игрок контактировал с представителями бразильского клуба, но они не сошлись в зарплате. Поэтому сделка не состоялась. Самая большая зарплата в "Шапекоэнсе" составляет 34 тысячи евро в месяц, что не устроило Малуда.

Француз продолжает искать себе новый клуб после опыта в Индии и Египте. Напомним, что "Шапекоэнсе" восстановил команду после гибели почти полного ее состава в авиакатастрофе.