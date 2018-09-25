Мальдини считает Рамоса лучшим центральным защитником мира

Бывший футболист Паоло Мальдини, назначенный на должность директора по стратегическому развитию в "Милане", назвал лучшего центрального защитника мира, информирует Mundo Deportivo. По мнению итальянца, игрок "Реала" Серхио Рамос является лучшим на своей позиции.

Мальдини принимал участие в церемонии вручения наград ФИФА и поделился своим мнением в ходе мероприятия. Рамос в 9-й раз оказался в символической сборной года.

Напомним, звание лучшего футболиста 2018 года получил полузащитник "Реала" Лука Модрич. Лучшим тренером стал Дидье Дешам (сборная Франции). Месси и Роналду попали в символическую сборную года.