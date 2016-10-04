19:36 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Мальдини предложен пост технического директора "Милана"

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Генеральный директор "Милана" Массимо Фассоне провел встречу с экс-игроком команды Паоло Мальдини, на которой ветерану был предложен пост технического директора клуба. Бывший капитан красно-черных взял несколько дней для принятия решения, сообщает сorrieredellosport.it.

На встрече также присутствовал представитель китайского инвестора "Милана". Руководители клуба предложили Мальдини полномочия, которые сейчас имеет Адриано Галлиани. Многолетний вице-президент клуба покинет свой пост после завершения сделки с китайцами.

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