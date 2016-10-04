Мальдини предложен пост технического директора "Милана"

Генеральный директор "Милана" Массимо Фассоне провел встречу с экс-игроком команды Паоло Мальдини, на которой ветерану был предложен пост технического директора клуба. Бывший капитан красно-черных взял несколько дней для принятия решения, сообщает сorrieredellosport.it.

На встрече также присутствовал представитель китайского инвестора "Милана". Руководители клуба предложили Мальдини полномочия, которые сейчас имеет Адриано Галлиани. Многолетний вице-президент клуба покинет свой пост после завершения сделки с китайцами.