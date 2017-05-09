Малайзия надеется на безопасность своих футболистов во время пребывания в КНДР

Министр молодежи и спорта Малайзии Хайри Джамалуддин Абу Бакар рассчитывает, что правительство КНДР сможет обеспечить безопасность сборной Малайзии, которая сыграет со сборной КНДР 8 июня в отборочном матче Кубка Азии-2019. Первоначально игра должна была пройти 28 марта, но в связи с дипломатическим скандалом из-за убийства в Куала-Лумпуре старшего брата лидера КНДР, Малайзия попросила перенести встречу.

- Надеюсь, что матч между сборными двух стран состоится в намеченный день, а затем члены делегации благополучно вернутся на родину, - приводит ТАСС слова Абу Бакара. - Напряженность между двумя странами, возможно, и прошла, однако Пхеньян испытывает определенные проблемы с внешним миром.