Максим Максимов: "Зенит" или клуб высшей лиги Чехии? Второй вариант"

Нападающий "Тракая" Максим Максимов отметил, что для попадания в сборную России нужно очень много работать. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы отметил, что из "Зенита" с ним никто на связь не выходил.

– Представим ситуацию. "Зенит" предлагает 10 тысяч евро в месяц, но место в запасе. Условный борец за выживание в Чехии 2 тысячи евро в месяц и основу. Что выберете?

– Если высшая лига, то Чехия. Надо развиваться, совершенствоваться. Игровая практика очень нужна молодому футболисту, чтобы расти.

– Ваш бывший партнер по "Атлантасу" Андрей Панюков перешел в "Зенит". Поздравили?

– Еще не выходили с ним на связь. Но я рад за него, мы вместе жили полтора года. Андрей – молодец! Желаю ему прогрессировать, работать, закрепиться в команде.

– Шансы высоки?

– "Зенит" не просто так подписал с ним контракт. Он забивной парень, все в его руках и ногах.

– А с вами "Зенит" общался? Там же сейчас Сарсания.

– Конкретно из "Зенита" никто не выходил на связь.

– Головин сказал: "Любому русскому футболисту надо уезжать за границу". Согласны?

– Если человек играет в клубе, его все устраивает, то зачем уезжать?

– О сборной России думаете?

– Когда молодежной сборной руководил Николай Писарев, ко мне был интерес, но в команду так и не вызвали.

– Еще надеетесь попасть на чемпионат мира в России?

– Чтобы попасть на чемпионат мира, надо работать, работать и работать. (Гоша ЧЕРНОВ)

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