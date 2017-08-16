Максим Максимов: "Тракай" заиграл бы в чемпионате России"

Нападающий "Тракая" Максим Максимов отметил, что его команда могла бы попасть в середину турнирной таблицы. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы рассказал, что ему регулярно поступают звонки благодаря результативной игре в еврокубке.

– "Тракай" сильнее "Факела"?

– А почему вы сравниваете чемпионат Литвы с ФНЛ? Мы в Лиге Европы дошли до третьего отборочного раунда, прошли шотландский "Сент-Джонстон" и шведский "Норчепинг". Думаю, "Тракай" и в российской премьер-лиге заиграл бы. За первые места тяжеловато было бы бороться, но в середине таблицы могли бы закрепиться.

– Вы помните, что произошло 10 июля 2014 года?

– Я забил гол за "Атлантас" в матче Лиги Европы?

– Ага, а литовские СМИ вышли с заголовком "Максимов подарил нам надежду". Голова не закружилась тогда?

– Да нет, не закружилась. Забил и забил, помог команде. Были эмоции, была радость. Здорово, конечно, что вышел на 88-й, а на 89-й забил.

– Какая скромная реакция. Ну, хоть после прорыва в Лиге Европы чувствуете себя звездой?

– Да ничего такого я не ощущаю! Правда, телефон звонит и звонит. Даже литовский откуда-то выведали, вы в том числе. Этот номер знали несколько человек из клуба, но теперь на него поступает много других звонков.

– Премиальные за выход в третий раунд полагались?

– Да, примерно в два раза больше месячной зарплаты.

– На что потратили?

– Чтобы потратить, надо их сначала получить! (Гоша ЧЕРНОВ)

Полностью интервью Максимова