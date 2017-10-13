Максим Максимов подтвердил интерес к нему со стороны российских клубов в летнее межсезонье

Нападающий "Вардара" Максим Максимов отметил, что принял решение перейти в македонский клуб в том числе потому, что команда выступает в Лиге Европы. Он также добавил, что к нему действительно проявляли интерес несколько клубов чемпионата России в летнее межсезонье.

Напомним, что 21-летний Максимов летом перешел в "Вардар" из "Тракая", контракт с ним рассчитан на три года.

– Когда вы узнали, что есть возможность перейти в "Вардар"?

– За несколько дней до закрытия трансферного окна, – приводит "Спорт день за днем" слова Максимова.

– Что стало решающим фактором при принятии решения о переезде в Македонию?

– Я много слышал хорошего о "Вардаре". В первую очередь, что это неоднократный чемпион Македонии с очень хорошо отлаженной инфраструктурой. Также нельзя не отметить, что "Вардар" попал в групповой этап Лиги Европы, а это очень серьезный показатель.

– Слышали, что вы могли оказаться и в одном из российских клубов, которые следили за "Тракаем". Правда ли это?

– Да, действительно присутствовал интерес со стороны нескольких клубов РФПЛ, но не вижу смысла сейчас об этом говорить, так как теперь я футболист "Вардара".