Максим Максимов: "Глубоко разочарован отношением "Тракая" ко мне после всего, что я сделал для клуба"

Нападающий "Вардара" Максим Максимов отметил, что "Тракай" повел себя очень нечестно по отношению к нему, не признавая его трансфер в македонский клуб. Он также добавил, что "Тракай" не хотел его отпускать в другой клуб, поэтому он принял решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Напомним, что летом "Тракай" не признавал трансфер Максимова в "Вардар", утверждая, что у футболиста есть действующее соглашение с клубом.

– Можно ли подробнее описать историю с непростым уходом из "Тракая"? Почему столько критики в Литве на ваш счет?

– Ничего детективного в этой истории не было, как писали литовские газеты. Я пришел в клуб вместе со своим представителем и честно сказал руководству, что не вижу смысла оставаться до зимы, так как я в Литве уже четыре года и хочу сделать шаг вперед в карьере, – приводит "Спорт день за днем" слова Максимова. – Попросил клуб мне пойти навстречу, напомнил также, что перед подписанием трудового договора спортивный директор давал мне конкретные обещания, что проблем, если я захочу уйти, никаких не возникнет. Но разговор закончился ничем, меня не услышали. Вообще очень жаль, что так получилось, на мой взгляд, клуб повел себя очень нечестно, так как игнорировал все попытки общения со стороны моего агента. В данной ситуации я принял решение воспользоваться статьей в трудовом договоре, дающей мне право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Что я и сделал. Об этом я оповестил "Тракай" и Литовскую федерацию футбола.

Не хочется даже комментировать, что дальше клуб устроил в СМИ, я очень удивлен и глубоко разочарован их отношением после всего, что я делал для клуба. Старался читать эти "шедевры" как можно меньше.

Всем молодым футболистам, которые приезжают из России в другие страны, хочется дать совет: не спешите подписывать контракт без достойного юридического сопровождения, для того чтобы клубы не могли ввести футболиста в заблуждение! В противном случае, если игрок забьет несколько голов или заставит обратить на себя внимание в России, его цена, по мнению клуба, сразу вырастет до несерьезных размеров. Что может свести ваши шансы на переход к нулю.

– Не было опасений, что вообще без практики останетесь до конца сезона?

– Нет, потому что все мои действия сопровождались квалифицированными юридическими советами.