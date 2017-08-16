Максим Максимов: "Есть интерес со стороны клубов России, Португалии..."

Нападающий "Тракая" Максим Максимов отметил, что не слышал об интересе к себе со стороны "Тамбова". Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы отметил, что готов как остаться в Европе, так и вернуться в Россию.

– Андрей Талалаев недавно сказал, что вы должны были перейти в "Тамбов", но сейчас вами стали интересоваться клубы покрупнее.

– Мой одноклубник Юрий Мамаев показал мне эту новость во время обеда. Мы друг на друга посмотрели, улыбнулись и пожелали друг другу приятного аппетита. Про "Тамбов" я ничего не слышал.

– А сколько клубов из российской премьер лиги вами интересуются?

– Сколько – не скажу. Но предложения есть.

– Вы хотите остаться в Европе?

– Будет хорошее предложение – останусь, но вариант с Россией из головы не выкидываю, потому что у меня есть бордовый паспорт с двуглавым орлом. Из Европы предложения тоже есть – клубы из Чехии, Швеции, Дании, Македонии и Португалии. Как сложится будущее – покажет время. (Гоша ЧЕРНОВ)

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