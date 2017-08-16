Максим Максимов: "Часто предлагают агентские услуги в социальных сетях"

Нападающий "Тракая" Максим Максимов отметил, что не считает странным отсутствие у себя агента. Лучший бомбардир текущего розыгрыша Лиги Европы рассказал, что принимает решения по своей карьере, советуясь с родителями.
– У вас нет агента. Почему?
– А что такого?
– Вы молодой перспективный футболист. Странно, когда такие без агентов.
– Почему это странно? Не вижу ничего странного.
– Я видел в вашем Инстаграме, как некий Якуб в комментариях делал вам предложение о трансфере, просил связаться лично. Вы ему ответили?
– Нет, не ответил. Я удивился, что о таких вещах спрашивают в комментариях в Инстаграме. Вообще в соцсетях мне частенько пишут на эту тему, предлагают агентские услуги, звонят по телефону. Но я не считаю, что через соцсети нужно вести такие дела.
– Вы хоть с кем-нибудь советуетесь?
– Советуюсь с родителями, конечно. Одному нельзя принимать решения. (Гоша ЧЕРНОВ)