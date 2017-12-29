10:08 | Футбол — "Пас из-за границы"

Макрон поздравил Веа с избранием президентом Либерии

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил экс-форварда "ПСЖ" и "Милана" Джорджа Веа с избранием главой государства в Либерии. Обладатель "Золотого мяча" 1995 года выиграл президентские выборы во втором туре.

– Поздравляю Джорджа Веа с блестящей победой и весь либерийский народ с выбором пути к примирению, – написал в своем Твиттере Макрон. – С наилучшими пожеланиями.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Котттт

Не знаю, какой из Веа президент, но футболистом он был гениальным. А Кокорину в президенты рано, ещё буквы не все выучил.

10:38

баламошка

Кокорина в президенты!

10:15