Макрон поздравил Веа с избранием президентом Либерии

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил экс-форварда "ПСЖ" и "Милана" Джорджа Веа с избранием главой государства в Либерии. Обладатель "Золотого мяча" 1995 года выиграл президентские выборы во втором туре.

– Поздравляю Джорджа Веа с блестящей победой и весь либерийский народ с выбором пути к примирению, – написал в своем Твиттере Макрон. – С наилучшими пожеланиями.