23:18 25 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Маккаби" разгромил "Хапоэль" в дерби Тель-Авива

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"Маккаби" из Тель-Авива в домашнем матче 6-го тура чемпионата Израиля в дерби разгромил "Хапоэль" – 5:0. Дублями в этой встрече отметились Таль Бен-Хаим и Видар Ерн Кьяртанссон. Напомним, что "Маккаби" является соперником "Хаппоэля" по групповому турниру Лиги Европы.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAMOHT

В 3х строчках увидим ошибку или нет.

02:02 26 сентября

Kingdom Of Fan's Illusion

аПоэль. Поэль – на иврите это рабочий. Артикль перед ним произносится как «а», или как «га» по-украински. Никакого звука «ха» даже близко нет. И зачем-то вторую букву «п» написали.

23:41 25 сентября

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