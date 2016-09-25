"Маккаби" разгромил "Хапоэль" в дерби Тель-Авива

"Маккаби" из Тель-Авива в домашнем матче 6-го тура чемпионата Израиля в дерби разгромил "Хапоэль" – 5:0. Дублями в этой встрече отметились Таль Бен-Хаим и Видар Ерн Кьяртанссон. Напомним, что "Маккаби" является соперником "Хаппоэля" по групповому турниру Лиги Европы.
MAMOHT
В 3х строчках увидим ошибку или нет.
02:02 26 сентября
Kingdom Of Fan's Illusion
аПоэль. Поэль – на иврите это рабочий. Артикль перед ним произносится как «а», или как «га» по-украински. Никакого звука «ха» даже близко нет. И зачем-то вторую букву «п» написали.
23:41 25 сентября