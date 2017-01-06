Махрез опередил Обамеянга в борьбе за титул лучшего футболиста Африки

Полузащитник "Лестера" Рияд Махрез, ранее признанный лучшим футболистом Африки-2016 радиослушателями ВВС, удостоился аналогичного звания и по итогам опроса Африканской конфедерации футбола (КАФ). Хавбек стал первым алжирцем, который победил в конкурсе со времени его учреждения в 1992 году. Он набрал 361 очко против 313 у Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия" Д, Габон). У сенегальца из "Ливерпуля" Садьо Мане 186 очков.

В голосовании принимали участие главные тренеры сборных или представители национальных федераций Африки, члены комиссии по вопросам СМИ и технического комитета по развитию КАФ, а также группа из 20 экспертов – журналисты и телевизионные консультанты.

На церемонии в нигерийской столице Абудже командой года названа сборная Уганды, которая впервые с 1978 года пробилась в финальный турнир Кубка Африки (он стартует 14 января). Лучшим клубом признан южноафриканский "Мамелоди Сандаунс", победитель Африканской лиги чемпионов-2016: в октябре в финале он взял верх над египетским "Замалеком" – 3:0, 0:1. Лауреатом стал и тренер этого клуба Питсо Мосимане, в прошлом руководивший сборной ЮАР. Лучшим молодым игроком избран Алекс Ивоби ("Арсенал", Нигерия), а самым многообещающим талантом – Келечи Ихеаначо ("Манчестер Сити", Нигерия).

Символическая сборная Африки выглядит так: Онианго ("Мамелоди Сандаунс", Уганда) – Орье ("ПСЖ", Кот-д’Ивуар), Абденнур ("Валенсия", Тунис), Байи ("Манчестер Юнайтед", Кот-д’Ивуар), Ломалиса ("Вита Клоб", ДР Конго) – Биллиат ("Мамелоди Сандаунс, Зимбабве), Калаба ("Мазембе", Замбия), Долли ("Мамелоди Сандаунс", ЮАР) – Обамеянг, С.Мане, Махрез.