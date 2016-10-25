20:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Махрез лидирует в голосовании среди фанатов за обладателя "Золотого мяча"

0
0
0

Полузащитник "Лестера" и сборной Алжира Рияд Махрез вышел на первое место в голосовании среди болельщиков на сайте France Foobtall по поводу того, кто должен стать обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. 25-летний алжирец на данный момент набрал 36 процентов голосов. Вторым идет форвард "Барселоны" Лионель Месси (28 процентов), а замыкает тройку нападающий "Реала" Криштиану Роналду (21 процент). Отметим, что в голосовании приняли участие более 1,5 миллиона человек.

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.

"Золотой мяч"-2016. От Бэйла и Роналду до Месси и Варди

Опрос

Кто должен получить "Золотой мяч"-2016?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: "Золотой мяч"-2016

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ