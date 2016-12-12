Махрез и Варди – в топ-10 голосования за обладателя "Золотого мяча"

Два игрока чемпиона Англии "Лестера" вошли в десятку голосования за обладателя "Золотого мяча"-2016. Ими стали алжирский хавбек Рияд Махрез (седьмое место) и английский нападающий Джейми Варди (восьмое место). Шестым стал хавбек "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл. В топ-10 также вошли Пепе (Португалия, "Реал") и Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус").

Напомним, что обладателем "Золотого мяча" стал португалец Криштиану Роналду из "Реала", для которого это уже четвертая награда.