Лукас Подольски стал человеком-пауком в Японии

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски попробовал себя в роли человека-паука в Японии. 33-летний немец опубликовал фото в маске в своем Инстаграме.

– Немецкий супергерой в Японии! – написал в своем Инстаграме Подольски.

Напомним, что с 2017 года Лукас Подольски выступает за японский клуб "Виссел Кобе". Игрок провел 22 матча во всех турнирах и забил 5 мячей.

Ранее форвард выступал за "Кельн", "Баварию", "Арсенал", "Интер" и "Галатасарай". Становился чемпионом Германии (2007/2008) и обладателем кубка Германии (2008) в составе "Баварии". Выигрывал кубок Англии (2013/2014) и кубок Турции (2015/2016). Стал чемпионом мира в 2014 году вместе со сборной Германии.​