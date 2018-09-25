Луизау намерен завершить карьеру

Защитник "Бенфики" Андерсон Луис Луизау принял решение завершить карьеру. Как сообщает Record, 37-летний бразилец уже сообщил своим одноклубникам о решении. В этом сезоне игрок ни разу не выходил на поле.

Луизау с 2003 года выступает за "Бенфику". За португальскую команду он провел 522 матча во всех турнирах, забил 45 голов и сделал 18 голевых передач. Ранее он также выступал за "Крузейро" и "Жувентус".

Также Луизау провел 46 матчей за сборную Бразилии и забил 3 гола.