Луиш Фигу стал футбольным советником президента УЕФА

Бывший футболист "Барселоны", "Реала" и "Интера" Луиш Фигу назначен советником президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина, сообщается на официальном сайте организации. Португалец будет работать по вопросам научно-методической деятельности.

- Фигу был отличным игроком и образцом того, как нужно вести себя как на поле, так и за его пределами, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина. - Он является уважаемой фигурой в мире футбола. Я рад, что он присоединился к нашей команде. Его богатый опыт поможет УЕФА.