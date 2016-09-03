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Луис Суарес: "К сожалению, в игре с Аргентиной я не был достаточно хорош"

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Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес после поражения от Аргентины в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (0:1) назвал Лионеля Месси​ лучшим игроком в мире. Также уругваец признался, что был недостаточно хорош в завершении атак.

- Месси является лучшим игроком в мире, нет сомнений в этом, - цитирует пресс-служба клуба "Барселоны" Суареса. - Мы должны были быть осторожными, потому что один свой шанс он всегда реализует. Ему повезло с голом, и, к сожалению, на этот раз я не был достаточно хорош на острие атак.

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