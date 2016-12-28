11:18 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Лучший арбитр 2016 года может продолжить карьеру в Китае

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Марк Клаттенбург, который был признан Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) лучшим арбитром 2016 года, может перебраться на работу в Китай. Как утверждает Daily Mirror, руководство китайской лиги заинтересовано в приглашении не только звездных игроков, но и высококвалифицированных судей. В этом году 41-летний англичанин обслуживал финалы Кубка Англии, чемпионата Европы и Лиги чемпионов.

Напомним, ранее в Китае неоднократно случались сканадалы с договорными матчами и работой арбитров. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Donald&

Ну что же, посмотрим на его деятельность, хотя в конце статьи написали о договорных, так Китае как и везде, да и как в остальном футбольном мире, так же конечно есть договорные матчи. Чего тут удивляться, гоняют и гоняют. Я и сам ставил на азиатские, точнее японские договорные игры от vipscore.in и проходили они так же гладко как и матчи из других чемпионатов. Единственное в Китае массово только начинается эпопея странных матчей и похоже они будут набирать обороты.

11:54

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Материалы других СМИ