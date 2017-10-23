Лучшие от ФИФА. Кто заберет награды в Лондоне?

Сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.

В этом году Международная федерация футбола наградит призами лучшего футболиста и футболистку года, лучших тренеров мужской и женской команд, лучшего вратаря, автора самого красивого гола (приз Пушкаша), лучших болельщиков. Кроме этого, будет составлена сборная года по версии ФИФПро (Международной федерации профсоюзов футболистов). Также объявят обладателя приза за честную игру.

Ранее уже были определены тройки финалистов.

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ: КРИШТИАНУ РОНАЛДУ (Португалия/"Реал"), Лионель МЕССИ (Аргентина/"Барселона"), НЕЙМАР (Бразилия/"ПСЖ").

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР: Массимилиано АЛЛЕГРИ (Италия/"Ювентус"), Антонио КОНТЕ (Италия/"Челси"), Зинедин ЗИДАН (Франция/"Реал").

ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ: Джанлуиджи БУФФОН (Италия/"Ювентус"), Кейлор НАВАС (Коста-Рика/"Реал"), Мануэль НОЙЕР (Германия/"Бавария").

ЛУЧШАЯ ФУТБОЛИСТКА: Дейна КАСТЕЛЬЯНОС (Венесуэла/"Санта-Кларита"), Чарли ЛЛОЙД ("Хьюстон"), Лике МАРТЕНС ("Барселона").

ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР (В ЖЕНСКОМ ФУТБОЛЕ): Нилс НИЛЬСЕН (сборная Дании), Жерар ПРЕШЕ ("Лион") и Сарина ВИГМАН (сборная Голландии).

ЛУЧШИЙ ГОЛ (ПРИЗ ПУШКАША): Оливье ЖИРУ (Франция/"Арсенал"), Дейна КАСТЕЛЬЯНОС (юношеская женская сборная Венесуэлы), Масулуке ОСКАРИНЕ (ЮАР/"Барока", вратарь).

ЛУЧШИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ: "Боруссия" Дортмунд, "Селтик", "Копенгаген".

Награждение начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию вечера ФИФА.