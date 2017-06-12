22:21 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Луческу запросил зарплату в 3,5 миллиона евро у "Бурсаспора"

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Руководство "Бурсаспора" было заинтересовано в приглашении на пост главного тренера экс-наставника "Шахтера" и "Зенита" Мирчи Луческу. Согласно Sport.ro, с румынским специалистом провели переговоры президент и члены совета директоров турецкого клуба.

Отмечается, что разговор сторон был прекращен после того, как 71-летний Луческу потребовал у "Бурсаспора" зарплату в 3,5 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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FINIX

Он что, Румынию хочет купить?

23:20

Деметрио

Мы готовы платить миллионы капеллам, луческам, манчини и хотим платить гроши в сборной Слуцкому, Черчесову и т.д. А у других так не бывает...

22:51

tigana.1982

Да это просто такой способ отказа.

22:43