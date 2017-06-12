Луческу запросил зарплату в 3,5 миллиона евро у "Бурсаспора"

Руководство "Бурсаспора" было заинтересовано в приглашении на пост главного тренера экс-наставника "Шахтера" и "Зенита" Мирчи Луческу. Согласно Sport.ro, с румынским специалистом провели переговоры президент и члены совета директоров турецкого клуба.

Отмечается, что разговор сторон был прекращен после того, как 71-летний Луческу потребовал у "Бурсаспора" зарплату в 3,5 миллиона евро.