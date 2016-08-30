18:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Луческу встретится с Моуринью и Анчелотти в Швейцарии

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу в среду станет одним из участников семинара, который УЕФА организует в Доме европейского футбола в Ньоне. Ежегодная встреча ведущих тренеров континента, приезжающих в Швейцарию для обмена опытом, в этот раз пройдет под председательством Алекса Фергюсона. Компанию ему и Луческу, как сообщил глава пресс-службы УЕФА Педру Пинту, составят Карло Анчелотти ("Бавария"), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл"), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Арсен Венгер ("Арсенал"), Унаи Эмери ("ПСЖ"), Луис Энрике ("Барселона"), Дитер Хеккинг ("Вольфсбург"), Зинедин Зидан ("Реал"), Руй Виториа ("Бенфика"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Сергей Ребров ("Динамо" К). (Александр БОБРОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ