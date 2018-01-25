Луан: "Не тороплюсь уходить из "Гремиу", как и в середине прошлого года"

Нападающий "Гремиу" Луан, отказавший летом "Спартаку", отметил, что ничего не знаете об интересе "Ливерпуля". 24-летний бразилец подчеркнул, что на данный момент не планирует покидать команду.

– Если бы я был в курсе, я бы не стал скрывать, – цитирует Mirror Луана. – Я всегда говорил, что оставляю все переговоры моему агенту и "Гремиу". Они сообщат мне, если будет что-то конкретное. Но со мной никто не связывался. Это хорошо как для меня, так и для "Гремиу". Я не буду торопиться покинуть команду, как это было и в середине прошлого года.

Напомним, в декабре Луан был признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El País.