Луан - футболист года в Южной Америке

Нападающий "Гремиу" Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El País. В голосовании принимали участие 386 спортивных журналистов.

Бразилец набрал 49,46 процента голосов. На втором месте расположился форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,66). Тройку замкнул одноклубник Луана - хавбек Артур (12,5).

Напомним, летом этого года Луан мог перейти в "Спартак". Позже футболист выиграл Кубок Либертадорес в составе "Гремиу".