Луан - футболист года в Южной Америке

Нападающий "Гремиу" Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El País. В голосовании принимали участие 386 спортивных журналистов.
Бразилец набрал 49,46 процента голосов. На втором месте расположился форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,66). Тройку замкнул одноклубник Луана - хавбек Артур (12,5).
Напомним, летом этого года Луан мог перейти в "Спартак". Позже футболист выиграл Кубок Либертадорес в составе "Гремиу".
Очень плохой мальчик
Федун,купи Артура хотя бы,что ли...
16:33
Очень плохой мальчик
Странно,почему этого *лучшего футболиста* до сих пор не подписала Барса или Реал?
16:32
shpasic
а ведь Педро Роша мог бы стать лучшим, если бы, как и Луан, в Спартак не перешёл.
16:17
maslo
Лучший футболист Южной Америки в народной команде! Звучало бы солидно...
15:28