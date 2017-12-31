15:14 | Футбол — "Пас из-за границы"

Луан - футболист года в Южной Америке

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Нападающий "Гремиу" Луан признан лучшим футболистом 2017 года в Южной Америке по версии уругвайского издания El País. В голосовании принимали участие 386 спортивных журналистов.

Бразилец набрал 49,46 процента голосов. На втором месте расположился форвард "Фламенго" Хосе Паоло Герреро (17,66). Тройку замкнул одноклубник Луана - хавбек Артур (12,5).

Напомним, летом этого года Луан мог перейти в "Спартак". Позже футболист выиграл Кубок Либертадорес в составе "Гремиу".

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Очень плохой мальчик

Федун,купи Артура хотя бы,что ли...

16:33

Очень плохой мальчик

Странно,почему этого *лучшего футболиста* до сих пор не подписала Барса или Реал?

16:32

shpasic

а ведь Педро Роша мог бы стать лучшим, если бы, как и Луан, в Спартак не перешёл.

16:17

maslo

Лучший футболист Южной Америки в народной команде! Звучало бы солидно...

15:28