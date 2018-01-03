"Лос-Анджелес Гэлакси" подписал новый контракт с Эшли Коулом

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своем официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Эшли Коулом. Соглашение между клубом и 37-летним игроком обороны рассчитано на один сезон.

Напомним, Коул выступает за "Гэлакси" с января 2016 года. До выступления в МЛС он защищал цвета "Ромы", "Челси" и "Арсенала". Игрок обороны трижды выиграл чемпионат Англии, семь раз становился обладателем Кубка Англии, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.