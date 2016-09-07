15:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Липпи может вернуться в чемпионат Китая

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Известный итальянский специалист Марчелло Липпи признался, что в ближайшее время может вернуться в чемпионат Китая. С 2012 по 2014 год он возглавлял китайский "Гуанчжоу", с которым выиграл чемпионат и Кубок страны. 

- Думаю о возвращении в Китай, это правда, - цитирует Football Italia Липпи. - Еще несколько недель назад у меня было что-то вроде предварительной договоренности с федерацией футбола Италии, но все мы знаем, как все закончилось. Я был хорош в Китае, это вдохновляет. Мог бы найти правильный ритм: три года работы и полтора года отдыха.

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