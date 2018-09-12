Лионель Скалони: "У меня проблемы с Дибалой? Не создавайте проблем там, где их нет"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что у него нет проблем с нападающим Пауло Дибалой. Форвард "Ювентуса" в двух сентябрьских матчах команды отыграл всего половину тайма, что вызвало недовольство его брата Густаво, который раскритиковал тренерский штаб.

– Вы думаете, у меня ест проблемы с Дибалой? – цитирует TyC Sports Скалони. – Он феноменален. Это отличный игрок. Но мы с ним работаем не каждую неделю. Не нужно изобретать проблемы там, где их не существует. Давайте двигаться дальше.