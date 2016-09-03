Лионель Месси: "Не мог не сыграть с Уругваем после той шумихи с моим уходом из сборной"

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признался, что играл через боль с Уругваем в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (1:0). Тем не менее, 29-летний аргентинец сам шел на риск, чтобы извиниться перед фанатами за большой ажиотаж в связи с решением футболиста завершить международную карьеру после поражения в финале Кубка Америки-2016.

- Я благодарен болельщикам за поддержку, - цитирует пресс-служба "Барселоны" Месси. - Сегодня чувствовал сильную боль в области паха. Однако я должен был быть здесь после всей той шумихи, возникшей из-за моего решения прекратить выступать за сборную Аргентины.