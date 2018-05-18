"Левски" оштрафован за появление на поле детей со свастикой

"Левски" оштрафован на 19,1 тысячи евро по итогам финала Кубка Болгарии против "Славии". Во время матча на поле выбежали двое детей. У одного из них была замечена свастика, а у другого - надпись Levski hooligans ("Хулиганы "Левски") и оскорбительная аббревиатура . Один из мальчиков при этом продемонстрировал нацистское приветствие.

Финал Кубка в серии пенальти выиграла "Славия".