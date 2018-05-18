"Левски" оштрафован за появление на поле детей со свастикой

"Левски" оштрафован на 19,1 тысячи евро по итогам финала Кубка Болгарии против "Славии". Во время матча на поле выбежали двое детей. У одного из них была замечена свастика, а у другого - надпись Levski hooligans ("Хулиганы "Левски") и оскорбительная аббревиатура . Один из мальчиков при этом продемонстрировал нацистское приветствие.
Финал Кубка в серии пенальти выиграла "Славия".
Millwall82
Баламошка, так ты и так фрик)
00:00
баламошка
Millwall82 Баламошку трут, остановитесь ироды! Он же кликбейт вам делает.//////////Пусь трут, небеса правду знают. Наверное у журналюги просто дед оберштурмбанфюррером СС был, поэтому для него комментарии условного фрика и норм. Хотя, если бы в зад...цу это фрика стреляли из немецкого автомата, или хотя бы он посмотрел замечательный фильм "Судьба человека", то он бы не так легкомысленно рассуждал о людях. Кароч как-то не понравился мне комментарий фрика-урода. Вот и всё.
23:58 18 мая
Millwall82
Баламошку трут, остановитесь ироды! Он же кликбейт вам делает.
23:47 18 мая
Millwall82
Шальке вернее*, на матчах которых Гитлер регулярно присутствовал.
23:36 18 мая
Millwall82
Странно что в Германии и Италии среди болел сильны "ультра-левые" настроения. Милан, ФК Рим, Герта (любимый клуб Гитлера), Ливорно, Динамо Дрезден. А вот у стран победивший фашизм настроения почему-то ультраправые.
23:35 18 мая
freak
Ну выбежали и выбежали. А если бы они с красной звездой выбежали? Хватит уже 75-летнее дерьмо вспоминать.
23:29 18 мая
wedes
Фаны Спартака тем же промышляли в Казани.
23:11 18 мая
баламошка
У мелких ублюдков видимо из дедушек мыло не далали. Тупорылые засланцы. Понятно, что сами дети не виноваты, а вот их папашки - палкососы!!!
23:08 18 мая