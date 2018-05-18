23:00 18 мая | Футбол — "Пас из-за границы"

"Левски" оштрафован за появление на поле детей со свастикой

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"Левски" оштрафован на 19,1 тысячи евро по итогам финала Кубка Болгарии против "Славии". Во время матча на поле выбежали двое детей. У одного из них была замечена свастика, а у другого - надпись Levski hooligans ("Хулиганы "Левски") и оскорбительная аббревиатура . Один из мальчиков при этом продемонстрировал нацистское приветствие.

Финал Кубка в серии пенальти выиграла "Славия".

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Millwall82

Баламошка, так ты и так фрик)

00:00

баламошка

Millwall82 Баламошку трут, остановитесь ироды! Он же кликбейт вам делает.//////////Пусь трут, небеса правду знают. Наверное у журналюги просто дед оберштурмбанфюррером СС был, поэтому для него комментарии условного фрика и норм. Хотя, если бы в зад...цу это фрика стреляли из немецкого автомата, или хотя бы он посмотрел замечательный фильм "Судьба человека", то он бы не так легкомысленно рассуждал о людях. Кароч как-то не понравился мне комментарий фрика-урода. Вот и всё.

23:58 18 мая

Millwall82

Баламошку трут, остановитесь ироды! Он же кликбейт вам делает.

23:47 18 мая

Millwall82

Шальке вернее*, на матчах которых Гитлер регулярно присутствовал.

23:36 18 мая

Millwall82

Странно что в Германии и Италии среди болел сильны "ультра-левые" настроения. Милан, ФК Рим, Герта (любимый клуб Гитлера), Ливорно, Динамо Дрезден. А вот у стран победивший фашизм настроения почему-то ультраправые.

23:35 18 мая

freak

Ну выбежали и выбежали. А если бы они с красной звездой выбежали? Хватит уже 75-летнее дерьмо вспоминать.

23:29 18 мая

wedes

Фаны Спартака тем же промышляли в Казани.

23:11 18 мая

баламошка

У мелких ублюдков видимо из дедушек мыло не далали. Тупорылые засланцы. Понятно, что сами дети не виноваты, а вот их папашки - палкососы!!!

23:08 18 мая

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