"Левски" близок к подписанию контракта с экс-игроком "Томи"

Чешский защитник Давид Яблонский в ближайшее время может стать игроком "Левски", сообщает болгарское издание Gol. 25-летний игрок, являющийся в настоящее время свободным агентом, близок к переходу в стан клуба. Предыдущей командой защитника была "Томь", контракт с которой Яблонский расторг этой зимой.

Напомним, что имя игрока фигурировало в чешском футбольном скандале, связанном с незаконными ставками на результаты матчей. В 2013 году Яблонский был дисквалифицирован на полтора месяца за якобы "проданные" матчи в составе "Теплице". Однако спустя некоторое время футболист был оправдан.