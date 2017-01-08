14:13 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Левски" близок к подписанию контракта с экс-игроком "Томи"

0
0
0

Чешский защитник Давид Яблонский в ближайшее время может стать игроком "Левски", сообщает болгарское издание Gol. 25-летний игрок, являющийся в настоящее время свободным агентом, близок к переходу в стан клуба. Предыдущей командой защитника была "Томь", контракт с которой Яблонский расторг этой зимой.

Напомним, что имя игрока фигурировало в чешском футбольном скандале, связанном с незаконными ставками на результаты матчей. В 2013 году Яблонский был дисквалифицирован на полтора месяца за якобы "проданные" матчи в составе "Теплице". Однако спустя некоторое время футболист был оправдан.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ