Леонид Слуцкий: "Задача "Витесса" – стабильно попадать в четверку"

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– Какие задачи ставит перед вами руководство клуба?

– Попытаться стабильно выступать в Лиге Европы – то есть попадать в четверку. Нужно также развивать игроков, в том числе из клубной академии. К слову, сейчас в стартовом составе "Витесса" выходят два футболиста 1999 года рождения, и это на самом деле просто немыслимо! Задач довольно много, они комплексного характера. В общем, интересно и сложно.

– Общались ли вы лично с российским владельцем "Витесса"?

– Да. Но только российским совладельцем "Витесса" является не Чигиринский, как многие пишут, а другой человек.

– Оперативное руководство "Витесса" осуществляют голландцы?

– Владельцем является наш соотечественник, есть еще совет директоров, который состоит из голландцев.

– У вас уже есть селекционные планы? Кем планируете усилиться, кто команду покинет?

– Я только недавно подписал контракт с "Витессом", поэтому сложно уже сейчас иметь четкий план. Задача номер один – сохранить всех нынешних лидеров команды. А во-вторых, необходимо будет усилить те позиции, которые летом окажутся относительно вакантными. Так что говорить о моих планах преждевременно. Сейчас у "Витесса" сложный период, команда продолжает борьбу за попадание в Лигу Европы. Я желаю ей максимально себя проявить.

– Многие в России и Голландии пишут о том, что определенную поддержку в виде игроков вы наверняка получите от "Челси" и Романа Абрамовича. Это так?

– Игроки "Челси" последние годы традиционно выступают за "Витесс". Так, в последнем матче в стартовом составе вышло три представителя лондонского клуба. Дабо, Миазга, Мэйсон Маунт. Мы пока не общались на эту тему. Но, думаю, что тенденция продолжится. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого - здесь